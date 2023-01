Klant betrapt maaltijdbezorger die haar eten opeet: “Ik ga klacht indienen!”

De vrouw beweerde dat ze hem meermaals had proberen bereiken. De Doordash-bezorger beweerde op zijn beurt dat hij dat niet gezien had. De vrouw besloot klacht in te dienen, maar of ze haar gelijk zal krijgen is maar de vraag. Volgens het Doordash-beleid mogen de koeriers de maaltijd zelf nuttigen als ze na twintig minuten zoeken niemand hebben kunnen vinden op het opgegeven adres.

(tica)