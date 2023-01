Rusland simuleert lancering van hypersonische raket op Atlantische Oceaan

De test op een doelwit 900 kilometer verder vond plaats tijdens een oefening van het fregat ‘Admiraal van de Vloot van de Sovjet-Unie Gorsjkov’ – kortweg de Admiraal Gorsjkov – in het westen van de Atlantische Oceaan. De raket zelf werd daarbij niet afgevuurd. Op de video is enkel te zien hoe het raketluik opent na het vuurcommando. Het verdere verloop werd gesimuleerd op beeldschermen. De simulatie zou succesvol geweest zijn, aldus commandant Igor Kromal in een door het ministerie verspreide video.

De Zirkon heeft een groot bereik, en wordt voornamelijk gebruikt voor aanvallen tegen andere schepen. Door zijn extreem hoge snelheid – volgens de Russen kan hij tot achtduizend à negenduizend kilometer per uur – is hij praktisch niet te stoppen door luchtafweer. De raket zou ook een kernkop kunnen dragen.

In de gaten gehouden

Het fregat, dat in 2018 in gebruik werd genomen, is het eerste fregat dat met de nieuwe hypersonische raketten wordt uitgerust. Het schip vertrok op 4 januari in Severomorsk, nabij Finland. Het werd vergezeld door het bevoorradingsschip Kama.

De twee schepen werden begeleid door achtereenvolgens de Noorse en de Britse marine. Op 11 januari passeerden ze ook voor de Belgische kust, in internationale wateren, geschaduwd door de Belgische marine.