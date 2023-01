Lezer François Vermeulen uit Ekeren vroeg ons of “er geen wijnen bestaan die je zomaar kan drinken, buiten de maaltijden om”. Uiteraard! Hoewel wijn ooit uitgevonden werd om een maaltijd te begeleiden, gingen we toch op zoek naar vier exemplaren, zowel in wit als rood, die ook puur optimaal tot hun recht komen. We splitsten ze op in drie groepen: aperitiefwijn, dorstlesser en afzakkertje.