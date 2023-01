Een Nys die kan tennissen: Australian Open-publiek ziet wanhoopspoging uitmonden in gekste punt van het toernooi

De 31-jarige Monegask leek in de beslissende derde set, bij een 3-1 voorsprong, net te kort te komen om een smash te retourneren. De enige mogelijkheid was zijn racket richting de bal te gooien. Tot zijn eigen verbazing - en die van zijn Poolse collega en tegenstanders - volgde een voltreffer die zo scherp was dat Salisbury de bal niet meer terug over het net over. “Gekkenhuis!”, slingerde het officiële Australian Open-account via Twitter de wereld in.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nys en Zielinksi wonnen de wedstrijd in de derde ronde uiteindelijk met 7-6 (4), 6-7 (6), 6-2. Dinsdag versloeg het duo ook de Fransen Benjamin Bonzi Arthur Rinderknech (6-1, 6-4) en plaatste het zich voor de halve finale. Daarin wacht een duel met Jérémy Chardy en Fabrice Martin, ook uit Frankrijk.