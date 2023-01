Politie onderschepte in 2022 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs door samenwerking met buurlanden

De samenwerking tussen de Benelux-landen en Frankrijk in de strijd tegen georganiseerde grensoverschrijdende drugsnetwerken heeft in 2022 geresulteerd in de inbeslagname van 439.000 xtc-pillen, honderden kilo’s andere drugs en de ontdekking van een drugslabo en een cocaïnewasserij. Dat meldt de federale politie.

De zogenaamde ‘Hazeldonksamenwerking’ tussen België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk bestaat sinds 2006 en dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Eind 2021 kreeg de samenwerking een nieuwe impuls met een nieuw actieplan dat steunt op drie pijlers: gezamenlijke controleacties, informatie- en expertiseuitwisseling en de aanpak van drugsdistributienetwerken via recherchewerk.

De vijf gezamenlijke controleacties in de vier landen resulteerden in de inbeslagname van 8 kg marihuana, 70 kg hasjiesj, 73 kg cocaïne, 79.000 xtc-pillen en bijna 264.000 euro cash. In totaal werden 882 personen betrapt op het bezit van drugs. Dat leidde tot de aanhouding van 194 personen en de inbeslagname van 112 voertuigen, aldus de federale politie.

Verder onderzoek na die ‘Etoile’-acties leidde in februari tot de ontdekking van een labo in België waar synthetische drugs werd aangemaakt en tot het oprollen van een criminele organisatie. Een controle in Nederland leidde naar een opslagruimte met 102 kg cocaïne en attributen voor een cocaïnewasserij. Nadien werd via een foto op een inbeslaggenomen gsm ook een pand in België geïdentificeerd, waar een cocaïnewasserij werd aantroffen, concretiseert het persbericht.

Kortere doperunner-acties, gericht op drugskoeriers en drugsnetwerken die gebruik maken van de autosnelwegen, leidden tot de inbeslagname van meer dan 60 kg cocaïne, 35 kg heroïne, 45 kg marihuana, 20 kg speed, 360.000 xtc-pillen, 3 liter GHB en 700.000 euro cash.

“De Hazeldonksamenwerking zorgt ervoor dat rechercheurs uit de verschillende landen met elkaar in contact komen, waardoor de info die vanuit de operaties aan het licht komt doeltreffender gebruikt kan worden om de criminele organisaties aan te pakken. In de toekomst is het de bedoeling om Justitie nog meer en sneller bij de Hazeldonksamenwerking te betrekken. Ook het nieuwe Benelux-politieverdrag zal, van zodra het in werking treedt, bijkomende mogelijkheden bieden in de strijd tegen drugsdistributienetwerken”, stelt de federale politie.