Welke Limburgers vallen in de prijzen op het Gala van de Gouden Schoen? Volg het hier live

Truienaar Simon Mignolet is dé topfavoriet om vanavond de Gouden Schoen te winnen. Maakt hij die favorietenrol waar? Of zorgt één van de sterkhouders van competitieleider KRC Genk voor een verrassing? En ook in de nevencategorieën maken heel wat Limburgers kans op een prijs. Volg het Gala hier live.