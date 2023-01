Ex-winnares van ‘Big Brother’ helpt je afvallen in nieuwe ‘feelgoodbar’: “Maar noem het géén dieet”

De Langestraat in Brugge is een nieuwe zaak rijker: Healthy Go. Een totaalconcept voor wie een gezonde levensstijl nastreeft. Of een feelgoodbar, zoals ze zelf omschrijft. “Maar af en toe zondigen mag, nee, móét ook kunnen”, vertelt zaakvoerster Heidi Zutterman, die twintig jaar geleden Big Brother won.

Televisiekijkend Vlaanderen kent haar nog als de winnares van de all stars-editie van Big Brother in 2003, maar sindsdien heeft Heidi Zutterman nogal wat watertjes doorzwommen. Van opleiding is ze kinderverzorgster, maar ze is ook gezondheidscoach en werkte daarnaast jarenlang in de horeca.

De voorbije jaren bracht ze in Blankenberge gezonde maaltijden aan huis, voor Healthy Go keerde ze terug naar haar thuisstad Brugge. “Op 400 meter van mijn ouderlijk huis, in de mooie Langestraat. Een heel toffe straat, met een grote diversiteit aan unieke winkels en restaurants. Je kan er van de hele wereld komen proeven. Ik voelde me er meteen thuis.”

Want ook Heidi’s concept is uniek. Traiteur, bar, atelier voor kookworkshops en gezondheidscoaching: Healthy Go is het allemaal. Je kan er terecht voor een gezonde maaltijd, maar je kan er even goed leren koken of je laten bijstaan wanneer je wat wil kilo’s kwijt wil.

Nieuw eetpatronen

“Maar noem het geen dieet, ik spreek liever over nieuw eetpatronen”, zegt ze. “Maar ook af en toe zondigen mag, nee, moet ook kunnen: enkel wortel en komkommer eten, dat houdt niemand vol. Wie geen guilty pleasure heeft, wordt al snel een zuur mens.”

Een greep uit het menu: Oosterse garnaalkroketten, kippengehaktbal met courgetti en speltpasta of een vul ventje: een vol-au-vent met onder meer wortel en champignon en frietjes van zoete aardappel. Op vrijdagavond kan je in de zaak dan weer terecht voor tapas en zondagochtend voor een tapasontbijt.

“De grote tafel geeft meteen een gezellige aanblik. We voorzien bovendien mandjes om de smartphones even aan de kant te leggen zodat men echt aan praten toekomt. En om een goed gesprek op gang te brengen, kan men gebruikmaken van inspiratiekaartjes.”

Healthy Go is open op maandag en vrijdag van 16 tot 20 uur, op dinsdag en donderdag van 10 tot 14 uur en op zondag van 9 tot 11.30 uur. Meer informatie op www.healthy-go.be.