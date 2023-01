Nainggolan spreekt zelf over transfer, potentiële coach vol lof: “Radja heeft een groot hart, zijn ‘bijzaken’ schrikken mij niet af”

De transfervrije middenvelder onderhield in Antwerpen – in Park Groot Schijn – op individuele basis zijn conditie. Nainggolan wilde zich na zijn vertrek bij RAFC niet meteen in een nieuw avontuur storten en keek de kat liever nog even uit de boom. Een paar Belgische ploegen toonden interesse, maar dat zei ‘Il Ninja’ weinig.

De lokroep van ex-club Cagliari is er altijd, maar Nainggolan kan zijn carrière verderzetten bij SPAL. De club uit Ferrara wordt getraind door Daniele De Rossi, de potige Italiaan met wie onze landgenoot de Italiaanse velden onveilig maakte bij AS Roma. Nainggolan kan tekenen tot het einde van dit seizoen en moet helpen in de strijd tegen de degradatie. De nummers 18 tot 20 zakken rechtstreeks naar derde afdeling, nummer 16 en 17 spelen play-offs. SPAL staat momenteel amper 4 punten boven de degradatiezone, op de 14de plaats.

“Als De Rossi me nodig heeft, kan ik hem een ​​handje toesteken: ik sta klaar om hem te helpen”, aldus Nainggolan. “Ik sprak Daniele vandaag nog, want we hebben een hechte vriendschap die verder gaat dan voetbal. SPAL is niet het enige team dat me wil hebben, maar ik ben op zoek naar een interessant project.”

© AFP

De Rossi: “Groot hart”

In Italië klinkt het dat Nainggolan tot juni 400.000 euro kan verdienen, met een optie op een extra jaar. “Ik zou hem dolgraag in het team hebben”, aldus gewezen wereldkampioen De Rossi bij Corriere dello Sport. “Normaal gezien is Radja een speler die niks te zoeken heeft in de Serie B. Hij is echt uniek en sterk, maar zit zonder ploeg. En zo’n spelers wil ik. Hij brengt ook zaken met zich mee die anderen zouden afschrikken, maar mij niet. Radja heeft een groot hart en ik vertrouw hem.”

Afwachten dus of het effectief tot een akkoord komt tussen SPAL en Nainggolan. Die laatste kreeg ook de vraag hoe hij de Italiaanse titelstrijd ziet, nu Napoli op kop staat. Trainer Luciano Spalletti kent de ex-Rode Duivel van zijn Romeinse periode.

“Ik hoop dat Spalletti de Scudetto kan winnen, omdat hij dat in het verleden nooit kon. Ik heb altijd een goede band met hem gehad en we hebben nog steeds contact”, aldus de ex-Rode Duivel. “Hij is een man die me veel heeft gegeven. In Napels haalt hij het beste uit zijn spelers, het is duidelijk dat er een zeer verenigde en bijgevolg zeer sterke groep is. Mijn Roma met Spalletti zou een titel verdiend hebben: we wonnen beide wedstrijden in Milaan en tegen Napoli, maar tegen de kleine teams ging het mis. Het Napoli van nu verdient het om aan kop te staan. Als ze zo doorgaan, zal het moeilijk worden om ze te verslaan. Of ik mee zou gaan feesten met Spalletti? Dat kunnen we beter vermijden, want ik zou anders vieren dan hij.”