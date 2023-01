OPROEP. Wij zoeken Limburgers op jacht naar hun droomhuis. Is het nog betaalbaar?

Vorig jaar werden huizen in Limburg nog eens 8,9 procent duurder. Gemiddeld kost een woonhuis in onze provincie nu 296.266 euro. Wij zoeken Limburgers op huizenjacht. Is het nog betaalbaar, met ook nog eens fors hogere rentes?

Wie vandaag een huis wil kopen, lijkt wel de strijd aan te gaan met een tikkende tijdbom. Door de stijgende rentevoeten sluit u maar beter vandaag dan morgen een woonkrediet af. Ook de woningen zelf werden het afgelopen jaar flink duurder. Blijven de prijzen stijgen? Of zal de vastgoedmarkt toch nog afkoelen? Feit is dat er niet getwijfeld wordt wanneer een geschikte én betaalbare woning op de markt komt. Er snel bij zijn, is meer dan ooit de boodschap.

Omdat alles duurder wordt, is februari budgetmaand bij HBVL onder de noemer SOS Budget. Onze redactie plant vier weken lang reportages, interviews, tips en bruikbare informatie over datgene waarvan jij wakker ligt. En dat is dus ook van uw woonbudget, zo blijkt. Eén op de zeven Limburgers wil in 2023 besparen op z’n woonkosten, ook al is dat met een lopende lening of vaste huurprijs per maand allesbehalve evident. Wij bieden hulp!

Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar Limburgers op huizenjacht. Ben jij al lang op zoek naar een toffe en betaalbare woning? Heb je een mooie eigen inbreng, die helaas toch niet volstaat voor een lening? Bezorgt de huizenjacht jou kopzorgen? Laat het ons hier weten.