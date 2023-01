Vogelexperts beoordelen 15 mezenbollen en delen 5 buizen uit: “Bedenkelijke kwaliteit”

Vogels bijvoederen mag het hele jaar door maar in de winter kunnen onze gevleugelde vrienden best een beetje extra hulp gebruiken. Een mezenbol in de boom of aan je balkon, het is een kleine moeite, het kost niet veel en je krijgt er een gratis schouwspel van af en aan vliegende vogels voor in de plaats. Ruben Saey van Natuurpunt en Niels Luyten van Vogelbescherming Vlaanderen legden vijftien vetbollen (letterlijk) onder de loep. Ze vonden veel kaf en minder koren maar gelukkig ook zonnebloempitten, een heel belangrijke voedselbron.