Mensen zijn geprogrammeerd om negatief te zijn, maar je kunt weerwerk bieden: “Er is een truc om je brein te helpen”

Zeuren schept een band, maar als je het niet in de hand houdt, sleep je elkaar de dieperik in. En kiezen voor een positieve in plaats van negatieve respons is niet gemakkelijk, want je gaat ermee in tegen je natuurlijke reflex. “Het kost meer mentale energie om iets vrolijks te bedenken”, zegt pyscholoog Bram Vervliet. Maar er zijn ook trucjes om je brein, in positieve zin, te herprogrammeren.