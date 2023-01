Daniel Dimovski uit ‘Latem leven’ slachtoffer van gewapende overval thuis: “We hebben gevochten voor ons leven”

Daniel Dimovski en zijn partner zijn het slachtoffer geworden van een gewapende overval. De esthetisch arts die te zien was in het VTM-programma ‘Latem leven’ deelt nu beelden op sociale media in de hoop de daders snel te vinden. “We hebben gevochten voor ons leven”, vertelt hij.

De stem van Dimovski trilt wanneer hij vertelt over wat er afgelopen nacht gebeurd is in hun woning in het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem. “We zijn al wat tot rust gekomen, maar het zindert wel na. Dat dit nog kan gebeuren in België, ongelofelijk. Niemand zou dit mogen meemaken.”

Het was rond 22 uur dat er werd aangebeld bij Dimovski en zijn partner Laurent. Vreemd op dat late uur, vond het koppel. Op de parlofoon waren twee mannen te zien. “Ze spraken Frans en waren verkleed als politieagenten”, aldus Dimovski. “Ze zeiden dat iemand mijn nummerplaat probeerde te stelen. Ik zag geen politiewagen dus ik voelde wat argwaan, maar de mannen bleven zeggen dat er een probleem was met mijn wagen. Dan zijn we gaan kijken.”

Bedreigd met pistool

Vanaf dan ging het snel: zodra de deur openging, stormden de mannen binnen. Een van hen was gewapend. “Ze hadden maskers op hun gezicht en dreigden met een pistool. Ze wilden ons vastbinden met snelbinders, maar Laurent en ik keken naar elkaar en beslisten dat we dat niet zomaar zouden laten gebeuren. Eens je vastzit, ben je een vogel voor de kat. We wilden niet afgeranseld worden.”

Er begon een gevecht tussen de vier mannen. “We hebben gevochten voor ons leven. Ik zag ze met dat pistool op het hoofd van Laurent slaan. Ik krijg het weer moeilijk als ik eraan denk. Hij is gelukkig kunnen weglopen en op dat moment ontstond er chaos. Daardoor kon ikzelf ook de straat op rennen.”

Hoofdwonde

Het koppel kon snel buren alarmeren. “Gelukkig wonen wij in een drukke straat, ik mag er niet aan denken wat je moet doen als je ergens alleen op het platteland woont.” In een mum van tijd stonden er mensen rond het koppel, zij konden ook de hulpdiensten verwittigen. “Er was een ambulance nodig, Laurent was aan het bloeden aan zijn hoofd.” Naast de hoofdwonde, hebben beide mannen ook kneuzingen en blauwe plekken opgelopen.

Zodra Dimovski en zijn partner de straat opgingen, renden de overvallers naar hun wagen en vluchtten weg. “Ik heb nog foto’s van die auto kunnen nemen en de nummerplaat vanbuiten geleerd. Hopelijk kan de politie ze snel vinden. Achteraf bekeken ben ik blij dat we ons verweerd hebben en dat Laurent de straat op gerend is, zelfs al blijft er dan iemand achter bij die mannen. Het is zaak van zo snel mogelijk hulp te vinden.”

Op sociale media heeft de esthetische arts ook beelden gedeeld van zijn bewakingscamera’s. Daarop is te zien hoe er een gevecht plaatsvindt met de gemaskerde overvallers. “Misschien herkent iemand hun stem of hun uiterlijk. Als iemand iets weet, neem dan alsjeblieft contact op met de politie.”

De plastisch chirurg deelt beelden van het gevecht, in de hoop dat het tips kan opleveren de daders te vinden. — © Daniel Dimovski

Waarom de overvallers het op Dimovski gemunt hadden? “Ik weet het niet. Ze hebben ook niet gezegd of ze specifiek naar iets op zoek waren. Het is natuurlijk geen geheim dat ik een kliniek heb, en dat die goed draait. Dat is te zien op Instagram en ook op tv.”

De chirurg zou de komende dagen in Parijs zijn voor een congres over zijn vakgebied, maar dat heeft hij geannuleerd. “Mijn hoofd staat daar niet naar. Ik heb ook pijn, allerlei kneuzingen. Neen, wij moeten eerst even op adem komen en dit verwerken.”