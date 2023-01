Quinn Simmons kopieerde machtige aanval van Zdenek Stybar in Ronde van San Juan: “Die video had ik drie keer bekeken”

De Amerikaanse wielrenner Quinn Simmons (Trek-Segafredo) heeft dinsdag zijn eerste overwinning in anderhalf jaar geboekt tijdens de derde etappe van de Ronde van San Juan (Arg/Pro Series). Op het autocircuit van Villicum kopieerde hij de late uitval van Zdenek Stybar van drie jaar terug. “Ik had de video daarvan driemaal bekeken.”

Simmons mag dan wel het etiket ‘bad boy’ opgekleefd hebben gekregen na enkele incidentjes tijdens zijn eerste drie profseizoenen, toch pakte de 21-jarige Amerikaan na afloop van zijn ritzege in San Juan vooral uit met dankwoordjes voor zijn ploegmaats. “Hun werk was het belangrijkste vandaag. Vanaf dertig kilometer voor de finish hielden ze me vooraan. Dan zo winnen, dat is speciaal”, gooide hij met lof.

“Het eerste wat ik vandaag had gedaan toen ik was opgestaan, was driemaal de video bekijken die mijn coach me had gestuurd van de laatste keer dat iemand hier won op dezelfde manier (doelt op Zdenek Stybar in 2020, red.). Ik besliste toen al op welk punt ik zou willen aanvallen. Ik deed een copy-paste van toen. Ik zei tegen mijn kamergenoot Mathias (Vacek, red.): als je me in de top-10 afzet in die bocht, op dat punt, dan win ik. Ik ken mijn lichaam, ik weet dat ik voor dat soort inspanningen één van de beste renners ben.”

Meer winnen

“Een renner als ik heeft niet al te veel kansen: ik win niet in sprints, ik win niet in bergritten, dus moet ik winnen op de lastige dagen, waarop ik zelf het verschil kan maken in de finale. Ik maakte één belofte aan de ploeg dit jaar: dat ik meer koersen zou winnen. Want vorig jaar won ik er geen enkele. (lacht) Nu doe ik al honderd procent beter.”

Simmons is na zijn ritzege 51ste in het algemene klassement, op 0:24 van leider Sam Bennett. “Ik kreeg een beetje een belachelijke tijdsstraf in de eerste rit, omdat ze zeiden dat ik te lang achter de volgwagen had gereden. Ik heb nu al tien van die twintig seconden teruggepakt, maar de finish bergop (van vrijdag, red.) is waarschijnlijk wat te veel voor me. Maar ik blijf gaan tot ik word gelost. En we hebben nog altijd Antwan (Tolhoek, red.) en Mathias voorin de stand, dus hebben we veel opties voor het klassement.”