Alexander Hendrickx heeft het lastig met forfait voor WK hockey en vraagt nieuwe regels: “Het is gewoon héél gevaarlijk”

De Red Lions moeten het in hun strijd voor een tweede wereldtitel in het hockey de rest van het toernooi zonder Alexander Hendrickx doen. De 29-jarige verdediger staat aan de kant met een knieblessure. Hij reageerde woensdag, een dag na de met 2-0 gewonnen kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland, voor het eerst. “Ik ben natuurlijk blij met de zege van de ploeg, maar de teleurstelling is nog altijd erg aanwezig”, verklaarde hij.

“Het was moeilijk nieuws om te verwerken. Dit is natuurlijk topsport, je mag er niet te veel blijven over nadenken. Ik ben mijn revalidatie al begonnen en wil zo snel mogelijk weer op het veld staan.”

Het was voor de Antwerpenaar te gevaarlijk het toernooi verder te zetten. “Als ik was doorgegaan en een nieuwe tik zou hebben gekregen, wachtte me mogelijk een operatie en een afwezigheid van enkele maanden. Dat kon ik niet riskeren.” Hendrickx richt de blik nu al op de Euro Hockey League, in april met zijn Nederlandse ploeg Pinoké, en het EK hockey, in augustus met de Red Lions.

De verdediger bleef wel het volle vertrouwen houden in zijn ploeggenoten. “Deze ploeg is heel flexibel en kan omgaan met tegenslagen”, gaf hij aan. “Iedereen blijft kalm.”

Nederland is de verwachte tegenstander in de halve finales, maar Oranje moet dan wel woensdag in haar kwartfinale nog winnen van Zuid-Korea. “Nederland heeft een jonge ploeg, met veel nieuwe spelers”, legde Hendrickx uit. “Ze hebben honger en het is een hechte groep. Ze zijn vooral op de tegenaanval gevaarlijk met hun snelle middenvelders en aanvallers. Maar als wij op ons topniveau zijn, moeten we ze kunnen verslaan.”

© BELGA

Reglementswijziging

Hendrickx hoopt dat zijn dat zijn blessure een reglementswijziging kan voortbrengen. Hij werd tegen Japan na het nemen van een strafcorner vol geraakt door een aanstormende tegenstander. “Het is heel gevaarlijk”, gaf hij aan.

“We zijn in volle actie, staan op één been en zien de tegenstander niet aankomen. De regels zouden aangepast moeten worden. Die Japanner wilde de bal afnemen, maar stopt niet en loopt me vol aan. Als je zoiets in het midden van het veld doet, dan krijg je een gele kaart. En als het binnen de 25 meter is, is het een strafcorner. Maar bij het nemen van een strafcorner geldt die regel niet.”

De verdediger vindt het jammer, vooral omdat het niet de eerste keer is dat hij het slachtoffer is. “Op de Spelen in Tokio gleed een Duitser met twee voeten vooruit op mij in, na het nemen van een strafcorner. Ik moest springen, anders blesseer ik me.”

Hendrickx bekeek de met 2-0 gewonnen kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland dinsdag in de tribunes, in het gezelschap van zijn familie.

© BELGA

Van Oost beleeft een jongensdroom

Maxime Van Oost maakte dinsdag in de door de Red Lions met 2-0 gewonnen kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland zijn debuut op het WK hockey. Van Oost kwam als reserve in de plaats van Alexander Hendrickx, die de rest van het toernooi out is met een knieblessure. “Een jongensdroom is uitgekomen”, zei Van Oost een dag later. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland was zijn vijftiende cap bij de Lions en die zal hij zich nog lang herinneren.

“Ik ben heel blij te hebben kunnen spelen”, verklaarde de 23-jarige verdediger. “Het was behoorlijk indrukwekkend, want dit is niet zomaar een toernooi.”

Van Oost, die zowel links als rechts achteraan speelde, kon rekenen op de richtlijnen van Loick Luypaert en Arthur Van Doren. “Ze proberen nieuwkomers zo snel mogelijk op niveau te krijgen en ze te laten integreren in de groep. En dat doen ze heel goed”, aldus Van Oost.

De nieuwkomer werd als jeugdspeler bij de Watducks zes jaar lang getraind door Gauthier Boccard. “We hebben samen veel titels gewonnen en gisteren voor de match nam hij me nog eens apart. Ik denk dat hij trots is en blij voor mij.”

Bij het vorige WK, in 2018, moesten reserves Antoine Kina en Augustin Meurmans in allerijl ingevlogen worden om de forfaits van John-John Dohmen en Manu Stockbroekx op te vangen. Dat was dit WK niet meer het geval. Van Oost en tweede reserve Thibeau Stockbroekx maakten al deel uit van de groep. “De staf wilde niet meer zo’n scenario als bij het vorige WK”, knikte Van Oost. “Zelfs zonder te spelen zouden we hier ervaring opdoen. We trainen hier goed en ik was dan ook klaar om te spelen.”

Van Oost trad met zijn debuut op een WK in de voetsporen van zijn vader en oud-doelman Michel Van Oost. Die was in 1994 met de Belgische nationale ploeg aanwezig op het WK in Sydney. “Hij stuurt me altijd een bemoedigend berichtje”, eindigde Maxime Van Oost. “Hij is heel blij dat ik hier ben.”

© BELGA

Dockier was slachtoffer van de rotatie met vijf voorin

De Red Lions konden dinsdag in hun met 2-0 gewonnen kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland op de Wereldbeker hockey in India voor het eerst op een volledig fitte groep rekenen. Coach Michel van den Heuvel koos voorin dan ook voor een rotatie van vijf aanvallers. Sébastien Dockier was het kind van de rekening en mocht enkel in de laatste vijf minuten invallen. “We denken dat dit het beste systeem is”, zei Florent Van Aubel woensdagmorgen in het hotel van de Belgen.

“Vroeger speelden we altijd in een rotatie van zes aanvallers”, legde de 31-jarige Gentenaar uit. “Maar zo was de speeltijd van elke aanvaller wel erg beperkt. Je hebt soms even tijd nodig om in de wedstrijd te komen. Voor het EK van 2019 zijn we voor het eerst overgegaan op een rotatie met vijf. Het geeft de aanvallers de kans meer ballen te raken. Je krijgt zo ook meer vertrouwen. Dit betekent wel dat voor elke wedstrijd een van de zes aanvallers uit de boot valt.”

In de drie groepswedstrijden werd de Belgische selectie geteisterd door kleine fysieke ongemakken. Zo waren John-John Dohmen, Arthur Van Doren en Simon Gougnard niet honderd procent. Alexander Hendrickx viel tegen Japan uit met een knieblessure en werd tegen Nieuw-Zeeland vervangen door Maxime Van Oost. Iedereen is intussen topfit.

“En dan moeten er zware beslissingen worden genomen”, aldus Van Aubel, die in clubverband voor het Nederlandse Pinoké uitkomt. “Er zullen altijd jongens teleurgesteld moeten worden, ook de komende matchen. Dat is topsport. Ik vond het jammer voor Sébastien tegen Nieuw-Zeeland. Hij is aan een goed toernooi bezig en speelt uitstekend.”