PSV-speler Mauro Junior biedt excuses aan na horrortackle: slachtoffer kan amper stappen bij verlaten stadion

Mauro Junior was zelf ook erg geschrokken en meldde zich al tijdens het duel in de kleedkamer van Emmen om Mendes zijn excuses te maken. De eerste diagnose is dat Mendes een maand is uitgeschakeld door een verrekking van de kniebanden.

De rode kaart voor Mauro was de eerste voor PSV in de Eredivisie sinds het rood voor Ibrahim Afellay in januari 2020.

