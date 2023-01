Sam Smith brengt op vierde album queer joy verpakt in ballads, beats en gospel

Al tien jaar vertoeft Sam Smith (30) in de allerhoogste regionen van het popfirmament. De hits Stay With Me en Money On My Mind uit het debuutalbum In the Lonely Hour openden voor de Britse artiest, die zich met de voornaamwoorden hen of hun laat aanspreken, de weg naar de grootste podia en naar samenwerkingen met collega-wereldsterren als Calvin Harris en Demi Lovato.

Als smaakmakers voor Gloria kunnen de vooruitgestuurde singles Love Me More en Unholy tellen. Laatstgenoemd nummer, een duet met de Duitse Kim Petras, schreef zelfs geschiedenis. Nooit eerder voerden een non-binair persoon en een transvrouw de Amerikaanse Billboard Hot 100 aan. In het verlengde van de suggestieve tekst (“Mummy don’t know daddy’s getting hot at the body shop, doing something unholy”) ziet Smith het bijbehorend album als “een creatieve openbaring” en “een spirituele bevrijding”.

© Michael Bailey Gates

Een coming-of-age-plaat die bulkt van queer joy, dat is Gloria volgens de maker, die onlangs onthulde van datingapps als Tinder te zijn gegooid, omdat de platforms niet geloofden dat het popidool echt achter het profiel schuilging. “I’m not perfect”, zingt Smith in duet met Jessie Reyez. “I’m not here to make friends”, klinkt het wat later. Who We Love, het afsluitend duet met de onvermijdelijke Ed Sheeran, is een van een handvol kenmerkende en dus mierzoete ballads. Die pareert Gloria met uptempo songs als Lose You en Gimme, die deinen op verfijnde beats.

In het titelnummer waagt Smith zich dan weer aan sacrale gospel, waarbij die engelachtige stem alle ruimte krijgt om de sterren uit de hemel te zingen. Voor elk wat wils, kortom.(gj)

‘Gloria’, Sam Smith, nu te beluisteren. Concert 12/05 Sportpaleis, Antwerpen