Van “ramp” en tranen tot wapen: tennisster Aryna Sabalenka lijkt onklopbaar op Australian Open dankzij drastische keuze

Vijfde reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA-5) heeft zich woensdag in Melbourne als laatste voor de halve finales van het Australian Open geplaatst. De 24-jarige Wit-Russische deed dat door de Kroatische Donna Vekic (WTA-64) in 1 uur en 49 minuten met 6-3 en 6-2 te verslaan.

Om een plaats in de finale neemt Sabalenka het op tegen Magda Linette (WTA-45). Die 30-jarige Poolse schakelde eerder op de dag de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-31) met 6-3 en 7-5 uit. In twee vorige onderlinge duels nam Sabalenka telkens in twee korte sets de maat van Linette. De vorige keer gebeurde dat in 2021 in de eerste ronde van het olympisch toernooi in Tokio (6-2, 6-1).

In de andere halve finale geven de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-24) en de Kazachse Elena Rybakina (WTA-25) elkaar partij.

Het is de vierde keer dat Sabalenka zich bij de laatste vier schaart op een Grand Slam. Op Wimbledon 2021 en het US Open van 2021 en 2022 waren de halve finales ook het eindstation, maar nu lijkt ze op weg naar haar eerste grandslamfinale. De Wit-Russische verloor dit jaar nog geen enkele set en dus ook nog geen enkele match, nadat ze het voorbereidingstoernooi in Adelaide op haar naam schreef. Op de Australian Open gaf ze tot nu toe 26 games prijs in tien sets.

Het geheim? Een nieuwe service. Sabalenka stond de voorbije jaren prominent met stip op één als het aankwam op dubbele fouten. Ze eindigde 2022 met 440 van die dure missers, liefst 151 meer dan de nummer twee bij de vrouwen. Op het toernooi van Adelaide, dat ze dit jaar dus won, ging het zo slecht dat ze na verloop van tijd haar tweede service onderhands ging slaan. Ze barstte in een wedstrijd zelfs in tranen uit. “Ik kan niet meer opslaan”, snikte ze tijdens een partij met 21 dubbele fouten. Ze zou er ook eentje spelen met 19 dubbele fouten.

Na zowat alles geprobeerd te hebben met haar team, koos de gewezen dubbelpartner van Elise Mertens voor een drastische oplossing. Ze bezocht een arts gespecialiseerd in biomechanica. Het doel: haar opslagroutine volledig omgooien.

“Op dat moment stond ik open voor eender wat”, aldus Sabalenka bij The Guardian. “Ik had gewoon zoiets van: Please, help mij om mijn f***ing opslag te fiksen! Daarvoor had ik het probleem altijd een beetje genegeerd. Ik dacht dat mijn service wel oké was, maar zelfs als hij draaide, sloeg ik eigenlijk nog altijd niet goed op. Het was een ramp. Maar we hebben veel video’s bekeken, gepraat en dingen geprobeerd. Toegegeven, de eerste sessie leek een eeuwigheid te duren… Maar ik ben vervolgens hard gaan werken.”

Met succes. Vorige seizoen ging Sabalenka er in de vierde ronde uit op de Australian Open. Ze sloeg toen 56 dubbele fouten. Nu zit ze na een wedstrijd meer te hebben gespeeld aan nog maar 20 dubbele fouten. En staat ze op een zucht van een eerste grandslamfinale.

“Weet je… Voorheen ging ik altijd voor een ace of een gekke winner om uit een lastige situatie te klimmen. Een makkelijke oplossing dus. Nu blijf ik herhalen: Werk ervoor, want het wordt moeilijk. Pak je shots, je hebt een goeie service, werken. Het is een compleet andere benadering.”