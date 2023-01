En toen werd stiekem het contract van Dendoncker aangepast: waarom claimde een makelaar 3 miljoen euro voor verkoop Anderlecht?

Het gerecht bekijkt de verkoop van Anderlecht met argusogen en daarbij springen ook enkele transferdeals in de kijker. Zoals die van Leander Dendoncker naar Wolverhampton in 2018. Cruciaal hierbij is de commissie van 3 miljoen euro die makelaar Christophe Henrotay claimde voor de verkoop van RSCA terwijl hij niets met die deal te maken had. Via die transfer van Dendoncker kreeg de makelaar alsnog één miljoen euro uitbetaald. Door Marc Coucke, die de commissie wel moest storten.