Giants moeten met 14 punten verschil winnen voor bekerfinale: “In de kwartfinale hebben we ook een scheve situatie rechtgezet”

Kwalificeert Telenet Giants Antwerp zich vanavond voor de achtste keer in 23 jaar voor de finale van de Beker van België? Makkelijk is de opdracht niet, want na de 72-59-nederlaag zondag in Luik moeten de Sinjoren in de eigen Lotto Arena met minstens veertien punten verschil winnen. “Tegen Leuven hebben we in de kwartfinale ook een scheve situatie rechtgezet”, stelt Jean-Marc Mwema.

Wat een gemiste kans was het zondag in het ondergesneeuwde Luik. Telenet Giants Antwerp ­miste maar liefst 50 shots en ­noteerde een povere 4 op 31 aan driepunters. Als de Sin­joren de deur naar de finale willen openbeuken, dan moet de defense op het pocketduo Angel Rodrigues - Niels Van Den Eynde beter en moet het shotpercentage omhoog.

“We wonnen zes wedstrijden op een rij in de BNXT League, wat ons naar de tweede plaats leidde”, wijst ­Jean-Marc Mwema op het sportieve parcours van de Giants de jongste weken. “We zitten dus in de winning mood en dit ook dankzij een ­schitterende defense. In de competitie zijn we op dit moment de best verdedigende ploeg. We moeten het niveau dat we in de BNXT League halen ook vanavond op het parket brengen. Ondanks de stevige spaarpot van dertien punten die Luik heeft ­geloof ik in onze missie. Vergeet niet dat we in de heenmatch van de kwart­finale met acht punten verschil ver­loren bij Leuven. In de return wonnen we met liefst dertig punten verschil.

Uiteraard beseffen we dat Luik na de Amerikaanse overname een stevig geheel geworden is. Maar wij moeten van onze eigen kracht uitgaan en met de steun van onze fans op zoek gaan naar een overwinning met minstens veertien punten verschil. Je krijgt ­immers niet elk seizoen een kans als deze om je te kwalificeren voor de ­finale van de Beker van België.”

Als Telenet Giants Antwerp zich kwalificeert voor de finale, staat het op 12 maart in Vorst ­Nationaal tegenover Oostende. De kustploeg kwali­ficeerde zich zondag ondanks een nederlaag met dertien punten verschil ­(87-74) in Charleroi voor de ­finale. De heenwedstrijd had Oostende gewonnen met 16 ­punten verschil (92-76).

Scherpenheuvel

Voorzitter Björn Verhoeven is met zijn familie een weddenschap aan­gegaan.

“Als we ons kwalificeren voor de ­finale, wandel ik te voet van de ­Heylen Vastgoed Basket Campus (trainingscentrum van de Giants, red.) in Merksem naar Scherpen-­heuvel. Dat is ongeveer 60 kilometer. Het is van mijn studententijd geleden dat ik nog zo een ­afstand heb afgelegd. Toen ook naar Scherpenheuvel trouwens. De bedoeling is dat ik die tocht dan voor de finale doe.

Maar eerst vanavond dus. Ik hoop vooral dat de Lotto Arena nog eens lekker ouderwets volloopt. We ­hebben enkele acties ondernomen en met de steun van onze trouwe zesde man geloof ik in de kwalificatie.”