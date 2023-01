Wereldwijd problemen met Microsoft-programma’s zoals Outlook en Teams

Er zijn wereldwijd op grote schaal problemenmet computerprogramma’s van het Amerikaanse bedrijf Microsoft. Onder andere het besturingsprogramma Microsoft 365, het mailprogramma Outlook, Teams en het online gaming-programma Xbox Live kampen met pannes. Microsoft bevestigt de problemen en is een intern onderzoek gestart.

Hoe lang de storing zal duren, is onduidelijk. Microsoft bevestigt de problemen, en is een intern onderzoek gestart. “Alle gebruikers van de bewuste programma’s kunnen hun Microsoft 365-diensten mogelijk niet gebruiken”, klinkt het bij het bedrijf. “We hebben een potentieel netwerkprobleem vastgesteld, en bekijken nu de gegevens om te bepalen op welke manier we de problemen kunnen oplossen.”