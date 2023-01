Nieuwe mijlpaal en op zucht van onbereikbaar gewaand NBA-record, maar vooral beeld van trieste LeBron James gaat rond

LeBron James was dinsdag in de NBA uitstekend op dreef. In de derby van de LA Lakers tegen de LA Clippers maakte hij 46 punten, maar hij werd in de steek gelaten door zijn ploeggenoten. De Lakers verloren zo met 115-133.

LeBron James is de voorbije weken in absolute topvorm. In de maand januari zit hij aan een gemiddelde van 35 punten. Hij nadert zo met rasse schreden het puntenrecord van Kareem Abdul-Jabbar. De nu 75-jarige Abdul-Jabbar maakte 38.387 punten in de Amerikaanse topcompetitie. James is nog 178 punten van zijn record verwijderd.

Hij heeft er sinds dinsdag in eigen stadion wel een nieuw record bij. De wereldster is de eerste speler in de NBA ooit die tegen alle clubs minstens 40 punten in een wedstrijd heeft gemaakt.

Het mocht niet baten tegen de Clippers, die zich als team efficiënter toonden. Paul George (27 ptn) en Kawhi Leonard (25 ptn) leidden het collectief. De Lakers blijven als dertiende in het westen ver verwijderd van de play-offs. De Clippers staan knap vijfde. Het zorgde voor bijna iconische beelden van een treurende LeBron James op de bank.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De koploper in de Western Conference, Denver, kwam met de schrik vrij in New Orleans. De Nuggets gooiden een voorsprong van negentien punten te grabbel vooraleer in de slotfase toch de overwinning mee te graaien. Nikola Jokic, terug na een hamstringblessure, haalde met 25 punten, 11 rebounds en 10 assists een ‘triple-double’. Het was voor de tweevoudig MVP van de NBA zijn vierde wedstrijd op rij met een ‘triple-double’, de vijftiende dit seizoen. Jokic maakte tegen de Pelicans op 16,9 seconden van het einde het winnende shot. New Orleans, nog steeds zonder de geblesseerde Zion Williamson, blijft ondanks haar vijfde nederlaag op rij vierde in het westen.

In het oosten leed koploper Boston een tweede nederlaag op rij. Miami was met 98-95 te sterk. Bam Adebayo (30 ptn) was op dreef. De Celtics misten Jaylen Brown, Al Horford, Malcolm Brogdon en Marcus Smart en dat bleek te veel van het goede. Ze stonden in het laatste kwart nog tien punten voor, maar konden in de slotfase niet standhouden. Jayson Tatum kwam tot 31 punten. Miami blijft zesde in het oosten, achter Cleveland dat een 105-103 nederlaag moest incasseren in New York.

Dallas ging ondanks 41 punten en 15 rebounds van Luka Doncic in eigen huis onderuit tegen Washington (126-127). Kyle Kuzma (30 ptn) scoorde de winnende vrijworp voor de Wizards op vijf seconden van het einde. Phoenix pakte tegen Charlotte haar vierde overwinning op een rij (128-97).