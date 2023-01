“Verkoudheid” of coronavirus? Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang in lockdown door “ademhalingsziekte”

De maatregel lijkt de eerste die op zo’n schaal wordt genomen, sinds het land in augustus 2022 de Covid-19-pandemie voor overwonnen had verklaard. De inwoners van de Noord-Koreaanse hoofdstad kregen het bevel om van woensdag tot zondag thuis te blijven. Ze moeten ook meermaals per dag hun temperatuur laten meten. Het is niet bekend of ook andere gebieden in het land soortgelijke maatregelen kennen.

Het regeringsdocument waaruit NK News citeert, verwijst niet naar Covid-19, maar stelt wel dat verkoudheid een van de nieuwe ziektes is die momenteel door de hoofdstad gaan. Het Koreaanse schiereiland maakt momenteel een strenge koudegolf mee, met temperaturen tot -22 graden in Pyongyang.

Noord-Korea kondigde het allereerste van coronabesmetting in mei 2022 aan. Drie maanden later verkondigde het land de ziekte te hebben overwonnen. De Wereldgezondheidsorganisatie twijfelt al lang aan de Noord-Koreaanse statistieken over het coronavirus en de verklaringen dat de epidemie onder controle zou zijn. Het land kent volgens experts een van de slechtste gezondheidssystemen ter wereld, met slecht uitgeruste ziekenhuizen, weinig eenheden voor intensieve verzorging en geen enkele behandeling tegen Covid-19.