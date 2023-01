Zender Studio 100 TV keert terug bij Telenet

De zender was begin 2018 uit het aanbod van Telenet verdwenen nadat Studio 100 had beslist om hem exclusief bij Proximus aan te bieden. Die exclusiviteit is nu voorbij, want beide operatoren kunnen Studio 100 TV voortaan aanbieden.

Kinderen konden de programma’s van Studio 100, bekend van onder meer K3, Samson en Plop, al een tijdje vinden via verschillende platformen. Op de betalende dienst Streamz, maar ook op de gratis platformen VTM GO en VRT MAX staan producties van Studio 100.

Op de lineaire zender zijn onder meer muziekclips van populaire figuren zoals Kabouter Plop, Piet Piraat, Samson & Marie en Mega Mindy te zien. Telenet zal de zender vanaf 1 februari weer aanbieden op kanaal 30.

Eerder deze maand verdween wel een andere lineaire kinderzender, VTM Kids. DPG Media besliste de zender te vervangen door non-stop ziekenhuisreeksen. Het kinderaanbod verschoof naar het streamingplatform VTM GO.