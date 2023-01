Tesla investeert 3,6 miljard dollar in megafabriek in Nevada

De Amerikaanse autoproducent Tesla heeft dinsdag aangekondigd dat het “meer dan 3,6 miljard dollar” zal investeren om zijn ‘gigafactory’ of megafabriek in de Amerikaanse staat Nevada uit te breiden. Daar wordt Semi, de elektrische vrachtwagen van Tesla, vervaardigd.

De bouw van de fabriek in 2014 kostte het bedrijf van Elon Musk 3,5 miljard dollar. Nu wil Musk twee extra productieplaatsen plaatsen. In de eerste zouden de elektrische batterijen worden gemaakt, de tweede fabriek is bestemd om het Semi-model op grote schaal te maken.

Tesla plant 3.000 personen extra aan te nemen in Nevada.