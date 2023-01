Ministerraad geeft groen licht voor betere bescherming pakjesbezorgers

De regering sleutelt al langer aan een regeling om de wantoestanden bij de pakjesbezorgers aan te pakken. Dit voorstel komt daar aan tegemoet, zegt De Sutter. Zo regelt het voorontwerp dat koeriers maar maximaal 9 uur per dag pakjes mogen bezorgen. In totaal gaat het om maximaal 56 uur per week, maximaal 90 uur per twee weken en maximaal twee keer per week 10 uur.

Daarnaast komt er een wettelijke minimumvergoeding voor de koeriers. “Daarvoor wordt gekeken naar het loon van werknemers uit het paritair comité wegvervoer voor derden. Dat is de meest cruciale verandering en zorgt ervoor dat pakjeskoeriers kunnen rondkomen en eerlijk betaald worden”, zegt De Sutter.

De pakjesbezorgers zullen ook niet meer zelf moeten opdraaien voor kosten om wettelijk in orde te zijn of om te kunnen rijden. Het gaat daarbij dan onder meer om verzekeringen en belastingen. Een Koninklijk Besluit regelt dat nog verder in detail, zegt de minister.

Verantwoordelijkheid van bedrijven

De Sutter wijst in het voorontwerp ook op de ketenverantwoordelijkheid. Die zorgt ervoor dat grote bedrijven stevige boetes kunnen krijgen indien hun onderaannemers hun bezorgers bijvoorbeeld te weinig betalen of te lang laten rijden. Dat kan oplopen tot vijf procent van hun omzet. “Als je weet dat grote pakjesbedrijven tot in de miljoenen euro’s omzet hebben, is het duidelijk dat het over zware boetes kan gaan.”

Pakketbedrijven zullen zich ook moeten aanmelden bij de regulator BIPT, die een lijst zal opstellen van alle bedrijven die pakjes bezorgen in ons land, en ze zullen zich aan de wettelijke verplichtingen moeten houden. “Zo ziet ieder pakketbedrijf meteen welke onderaannemer volgens het boekje werkt. Welke bijvoorbeeld een vervoersvergunning heeft, met de juiste ondernemingscode werkt, aan de rapportageverplichtingen voldoet, zijn bezorgers correct betaalt, preventieve maatregelen heeft, rijtijden correct registreert en naleeft”, aldus minister De Sutter.

Pakketbedrijven zullen tot slot allemaal een waakzaamheidsplan moeten opstellen en een coördinator aanduiden. Die informeert pakjesbezorgers over wat mag, kan en moet.