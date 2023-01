Drie mensen doodgeschoten aan Amerikaans tankstation

In de Amerikaanse staat Washington heeft een man drie mensen doodgeschoten aan een tankstation in de westelijke stad Yakima.

De schutter wandelde rond 3.30 uur ’s nachts de winkel bij een tankstation binnen, trok zijn wapen en schoot twee mensen die eten aan het kopen waren dood. Daarna wandelde hij naar buiten en schoot hij nog een derde persoon dood, verklaarde de politie.

De man vuurde daarna ook nog op een auto. Aanvankelijk werd gedacht dat hij mogelijk nog een slachtoffer maakte bij een carjacking, maar later legde de politie uit dat het om zijn eigen wagen ging en dat hij de autoruit kapotschoot omdat zijn sleutels erin waren opgesloten. Politiechef Matt Murray zei op een persconferentie dat de schutter vervolgens vluchtte met de auto. De politie verspreidde beelden van de verdachte, die geïdentificeerd werd als Jarid Haddock (21), op de bewakingscamera’s van het tankstation.

Na een urenlange klopjacht kon de dader gelokaliseerd worden nadat hij de telefoon van een vrouw had geleend nabij een warenhuis in Yakima om zijn moeder te bellen. Hij bekende daarbij dat hij “die mensen” had gedood, volgens de politie.

De vrouw van wie Haddock de gsm leende, hoorde hem zeggen dat hij zelfmoord zou plegen en belde de hulpdiensten. Toen politieagenten enkele minuten later arriveerden, hoorden ze schoten en stelden ze vast dat de dader zichzelf had doodgeschoten. Bij hem lag een geweer en “een grote hoeveelheid munitie”.

Over een mogelijk motief voor de schietpartij kon de politiechef geen informatie geven. “Er was geen conflict tussen de partijen. De man liep gewoon naar binnen en begon te schieten”, zei hij over de schietpartij in de winkel van het tankstation.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

© AFP

© AP

© AP

© AP

© AP