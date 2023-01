Parket wil 14 verdachten voor de rechter wegens gesjoemel bij verkoop van Anderlecht

In de zaak over gesjoemel bij de verkoop van voetbalclub Anderlecht, heeft het federaal parket de raadkamer van Brussel gevraagd om het dossier door te verwijzen naar de correctionele rechter. Zo bericht de krant De Tijd woensdag. Het parket vraagt de vervolging van elf personen en drie vennootschappen voor een waaier aan feiten: oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen, private corruptie, schending van het beroepsgeheim en misbruik van vertrouwen.