Oeps: Nederlandse vlag hangt omgekeerd bij bezoek Rutte aan premier De Croo

Een omgekeerde Nederlandse vlag, die zag je de afgelopen maanden wel vaker. Maar dat was in beelden van boerenprotest tegen de Nederlandse overheid, of van optochten tegen de coronamaatregelen, en niet in deze context. Bij een werkbezoek van de Nederlandse premier Mark Rutte aan de Wetstraat 16 bleek de vlag, die naast een Belgische en een Europese vlag hing, ook omgekeerd te hangen. Een nogal gênant foutje.

Rutte is in Brussel om de Europese Raad van 9 en 10 februari voor te bereiden. Die extra top is er gekomen op initiatief van Nederland en is bedoeld om de groeiende migratieproblemen in de EU te bespreken. Rutte heeft ook nog een afspraak met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

De foto’s met de omgekeerde vlag werden zowel door premier De Croo als Rutte gedeeld op Twitter.

Voor de goede orde: de Nederlandse vlag heeft drie horizontale kleuren, en rood staat bovenaan.

Zo moet het niet: blauw bovenaan. — © BELGA