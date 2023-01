Sterke Amerikaanse beer Quinn Simmons verschalkt ontregeld peloton in San Juan, Evenepoel krijgt trein niet op de rails

In schuifjes ontstond een kopgroep van acht Zuid-Amerikanen, een droomscenario voor de ploegen van de snelle mannen. De vluchters waren op het vlakke parcours een speelbal voor het peloton onder leiding van Soudal-Quick Step en Bora-Hansgrohe.

Met nog 62 kilometer te gaan, nochtans zonder noemenswaardige versnelling, spatte de kopgroep uiteen en bleven er slechts drie vluchters over. Het peloton volgde op 2’35” en zag dat het goed was.

Het lokale racecircuit was niet helemaal vlak en dat bracht enkele renners op het idee om het door wind en valpartijen fel uitgedunde peloton proberen te verschalken. Remco Evenepoel probeerde de trein op de rails te zetten, maar achter hem regeerde chaos. Evenepoel moest over zijn schouder kijken en vaststellen dat de wagonnetjes van Soudal-Quick Step niet aanpikten.

De Amerikaan Quinn Simmons waagde op zo’n 700 meter van de streep zijn kans en de sterke beer van Trek-Segafredo wist het uit te zingen tot de streep. Enkel Max Richeze kon nog in zijn buurt komen. Sam Bennett werd derde. Yves Lampaert was op de achtste plaats eerste Belg en eerste renner van Soudal-Quick Step. Van Fabio Jakobsen was geen spoor in de top tien.