Poprockband Panic! At The Disco houdt ermee op

Brendon Urie, sinds 2015 het enige lid van de band Panic! At The Disco, en zijn vrouw Sarah verwachten hun eerste kind. Daarom heeft Urie besloten te stoppen met de band, zo meldt hij op Instagram.

„Soms moet een reis eindigen om de volgende te beginnen”, zegt Urie. Hij wil zich de komende tijd focussen op de zwangerschap van zijn vrouw. “Het vooruitzicht van vader worden en mijn vrouw moeder te zien worden, maakt me nederig en is tegelijk spannend. Ik kijk uit naar dit volgende avontuur.”

Urie zegt dat hij “dit hoofdstuk van zijn leven gaat afsluiten”. “Dat betekent het einde van Panic! At The Disco.”

De band bestaat al sinds 2004. De grootste hit was het nummer “High Hopes". De Europese tournee van de groep begint volgende maand in Wenen. Op dinsdag 28 februari staat Panic! At The Disco nog eens in België, in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets voor dat concert zijn nog altijd te koop.