Natalia kondigt na zes jaar nieuwe muziek aan, én tour

Fans hebben er nodige geduld voor moeten opbrengen, maar na zes jaar brengt Natalia (42) weer muziek uit. Haar nieuwe single ‘When you came by’ verschijnt later deze week en is de voorbode van een album en een theatertournee. Ook Natalia’s laatste tour dateert al van jaren geleden.

Natalia maakte haar plannen dinsdagavond bekend in De dag van vandaag op Eén. Ze onthulde dat haar single When you came by deze vrijdag uitkomt en in april wordt gevolgd door een album. Dat zal Halleluja to the beat heten en is Natalia’s achtste plaat. Haar vorige, The sound of me, verscheen in 2017.

In mei en juni speelt ze haar nieuwe nummers voor het eerst live tijdens een korte theatertournee. Die passeert in Leuven, Gent, Brugge, Brussel, Hasselt en Antwerpen. Natalia ging in 2019 voor het laatst op theatertour, toen in gezelschap van pianist Jef Neve.

Eind vorig jaar liet de zangeres al verstaan dat 2023 speciaal zou worden. Ze zit exact twintig jaar in het vak en viert dat jubileum in november met twee shows in de Lotto Arena. Tickets daarvoor zijn al te koop. De verkoop voor de theatershows start woensdag 1 februari om 10 uur via teleticketservice.com.(dvg)