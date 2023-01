Armand Marchant veertiende in wereldbekerslalom Schladming, zege voor Clément Noël

Armand Marchant is veertiende geworden in de wereldbekerslalom in het Oostenrijkse Schladming. Na de eerste run was de 25-jarige Luikenaar nog 23ste, in de tweede zette hij de zesde tijd neer. Sam Maes werd met een veertigste tijd in de eerste run uitgeschakeld.

De Noor Henrik Kristoffersen won die eerste run, maar ging in de tweede meteen in de fout, met een 23ste tijd als gevolg. In de eindstand is hij pas elfde. De regelmaat van de Fransman Noél Clément, zevende in de eerste en achtste in de tweede run, leverde hem een tiende wereldbekerzege, de eerste dit seizoen, op. De Zwitser Ramon Zenhaeusern werd op zeven honderdsten tweede, de Noor Lucas Braathen op 38 honderdsten derde.

De Zwitser Marco Odermatt, afwezig in Schladming, blijft leider in de Wereldbeker. Met 1.186 punten gaat hij de Noor Aleksander Aamodt Kilde (961) en Henrik Kristoffersen (734) voor. Armand Marchant (46) is 80ste, Sam Maes (24) 106de. In de Wereldbeker slalom verstevigde Lucas Braathen zijn leidersplaats. Hij heeft nu 41 punten voor op Kristoffersen. Marchant is 29ste, Maes scoorde nog geen wereldbekerpunten in de discipline.