Hans Somers grapt na eerste uitzege: “Je mag de pre-assist bij mij opschrijven”

Opluchting bij Jong Genk na de eerste uitzege van het seizoen. “Ik ben blij met onze eerste uitzege. Het was niet altijd met academisch mooi voetbal, maar soms moeten de jongens zo’n wedstrijd ook over de streep trekken”, aldus coach Hans Somers.

De coach van Jong Genk lag met een snelle balrecuperatie langs de zijlijn zelf aan de basis voor de 0-1. “Dat was een pre-assist”, lachtte Somers over zijn actie. “Soms moeten de jongens het spel snel hervatten en hebben ze daarbij wat hulp nodig. Tuur Rommens gooide de bal daarop goed diep en Mika Godts maakte het mooi af. We speelden een stabiele eerste helft, hadden het daarna wat moeilijk, maar we stonden er defensief. Na de wissels herstelden we het evenwicht en waren we nog dicht bij de 0-2, maar de keeper hield ons van een tweede doelpunt.”

Godts: “Zorgen dat we in 1B blijven”

Doelpuntenmaker Mika Godts (17), die van buitenlandse interesse geniet, was blij met zijn zevende van het seizoen. “Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen. Wat de toekomst brengt, weet ik nog niet. Ik ben Genk dankbaar. Dus mocht ik op het einde van het seizoen vertrekken, dan zal ik er zeker tot op het laatste moment voor zorgen dat we in 1B blijven.”