‘#LikeMe’-bedenker doet grote onthulling: “Deze Nederlandse ging eigenlijk Camille spelen”

Thomas Van Goethem is in de wolken. Zijn geesteskind #LikeMe blijft records breken en de Ketnet-reeks lanceerde ook heel wat bekende gezichten. Maar het was eigenlijk niet gepland dat Camille Dhont (21) de rol van Camille Van Beem ging vertolken. “Ik had altijd gedacht dat het personage een Nederlandse zou zijn”, onthult Van Goethem in Play Café. “Daarom had ik Soraya Gerrits gecast.”