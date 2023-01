KRC Genk vindt oplossing voor overbodige Sebastien Dewaest in Cyprus

KRC Genk heeft een akkoord bereikt met het Cypriotische AEL Limassol over de transfer van Sebastien Dewaest. De 31-jarige centrale verdediger paste al een tijdje niet meer in de plannen van blauw-wit.

Dewaest zal bij AEL Limassol een contract tekenen tot eind dit seizoen, met optie op een extra seizoen. De club van coach Cedomir Janevski neemt Dewaest dus definitief over van de competitieleider. Dewaest moet wel nog slagen voor zijn medische en fysieke tests om de transfer te voltooien.

In totaal speelde Dewaest 165 officiële wedstrijden voor KRC Genk en maakte hij deel uit van de kampioenenploeg van 2019. Sinds de zomer van 2020 paste de voormalige aanvoerder niet meer in de plannen van KRC, dat hem de afgelopen seizoenen uitleende aan Toulouse en OH Leuven en hem dit seizoen zijn conditie liet onderhouden bij Jong Genk.