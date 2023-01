“Bewolkte en kille dag, maar het blijft wel overal droog”

Woensdag begint de dag met temperaturen rond het vriespunt. Net erboven op plaatsen waar het bewolkt is gebleven, net eronder in regio’s waar er opklaringen zijn verschenen.

Als die opklaringen er niet aan te pas komen wordt het namiddag niet warmer dan +1 tot +2°C. Mocht de zon er vlot doorkomen dan kan het regionaal +4°C worden.

Het blijft sowieso overal in Limburg heel de dag droog. De wind waait zwak uit het westen.

In de nacht naar donderdag probeert een neerslagzone ons vanuit het westen te bereiken. Dit gaat dan waarschijnlijk om sneeuw of ijzel die vrij snel overgaat iin regen. Het is nog altijd onzeker of er iets van deze neerslag overblijft tegen dat Limburg wordt bereikt. Voor het noordwesten kan dat nog nét het geval zijn, in het zuidoosten valt er waarschijnlijk niets meer uit de lucht. In ieder geval zou de eerste neerslag op een bevroren ondergrond terecht kunnen komen.

De temperatuur zakt namelijk eerst nog net beneden het vriespunt maar zal in de loop van de nacht positief worden.

