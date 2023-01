STVV zit woensdag samen met CEO Pro League over discutabele beslissingen refs

Voorzitter David Meekers had nog een nieuwtje in petto. De STVV-preses heeft woensdagmiddag om half twaalf een online meeting met Lorin Parys van de Pro League. STVV verstuurde maandag een open brief naar aanleiding van meerdere discutabele beslissingen die de scheidsrechters de voorbije weken in het nadeel van de Kanaries hadden genomen. De uitsluiting van Koita zondag tegen AA Gent was de laatste in het rijtje. Verder legden brand manager Bert Stas en commercieel directeur Stan Niesen de aanwezige sponsors en fans uit hoe ze nog meer beleving op Stayen willen creëren en verraste CEO Takayuki Tateishi met enkele ingestudeerde woordjes Nederlands.

