Jong Genk verlost van rode lantaarn na eerste uitzege in Dender

Jong Genk-trainer Hans Somers kampte door de terugkeer van enkele geblesseerden met een luxeprobleem, waardoor enkele basisspelers (o.a. Dierckx en Arabaci) niet in de selectie verschenen. Ook nieuwkomer Caicedo ontbrak. Hij was niet speelgerechtigd voor deze inhaalwedstrijd van de 18de speeldag, die door de vrieskou werd afgelast. Wel er opnieuw bij was Amine Et Taïbi. De centrale verdediger maakte na vijf maanden zijn rentree nadat hij in augustus in Deinze met een zware enkelblessure uitviel.

Potig begin

Het wedstrijdbegin was potig aan beide zijden. Net voor het kwartier zag coach Hans Somers aanvallende kansen en gooide een bal die buiten de lijnen was, snel terug naar kapitein Rommens. Die lanceerde met een diepe inworp Mikta Godts, die achternagezeten door De Bodt alleen richting doelman Gies stevende. Met een knappe plaatsbal mikte de aanvaller zijn zevende van het seizoen tussen de benen van Ragolle naar de verste hoek. Gies geklopt: 0-1. In het vervolg van de eerste helft hield blauw-wit probleemloos de controle.

Evenwicht na wissels

Bij aanvang van de tweede helft bracht Dender met Ngongo een extra aanvaller. Het kwam gretig uit de kleedkamer, Jong Genk kreeg het moeilijk. Op het uur dropte M’Barki de bal in de box, maar Atteri vergat de gelijkmaker in doel te leggen. Het sein voor Somers om in te grijpen met een dubbele wissel. Beniangba en Bangoura moesten het evenwicht herstellen. Twintig minuten voor tijd haalde Hens Godts neer centraal voor doel. Doelman Gies ranselde de vrije trap van Geusens uit de kruising. Even later stuurde Rommens Cutillas Carpe alleen voor doel, maar Gies hield de 0-2 van het bord.

Door de overwinning van Virton vorig weekend tegen Dender, was Jong Genk opnieuw de rode lantaarn geworden, maar nu springt het weer haasje-over met de Luxemburgers. Het komt tot op drie punten van Dender en tot op één punt van SL16 FC, waar het nog een inhaalwedstrijd tegoed heeft. Vrijdag trekt Jong Genk naar ’t Kiel voor een bezoek aan Beerschot.