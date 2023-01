Sekou Diawara (Jong Genk) legt medische testen af bij Udinese

Sekou Diawara heeft zijn transfer bijna beet. De 18-jarige spits, die bij Jong Genk op een zijspoor was beland, staat dicht bij een overgang naar Udinese, de zevende uit de Italiaanse Serie A. Hij is momenteel onderweg naar Udinese om er zijn medische testen af te leggen.

Tussen de speler en Genk is er wel een akkoord, maar daarover wordt voorlopig nog niet gecommuniceerd, enkel dat Genk een doorverkooppercentage heeft bedongen op een eventuele doorverkoop in de toekomst. Een akkoord tussen de Udinese en Diawara is er nog niet.

Diawara was in het begin van het seizoen van de A-kern naar Jong Genk gezet na een incident rond de transfer van zijn jongere broer Mamady naar Club Brugge. Hij poseerde samen op een foto waarin zijn broer met het Club-shirt pronkte. Dat kon niet volgens het Genkse bestuur. Bij Jong Genk deed Diawara het aanvankelijk goed. In de eerste vier wedstrijden scoorde hij vier doelpunten en kroonde zich tot topschutter bij de jonge Genkies. In totaal zou hij 551 minuten spelen. Sekou Diawara is geboren in Deinze en speelde tot 2018 bij de jeugd van AA Gent. Daarna maakte hij de overstap naar de Cegeka Arena.