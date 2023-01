Hasselt

In Europa moeten we op een andere manier aan landbouw gaan doen, om het uitsterven van planten en diersoorten af te remmen. Dat zegt Anne Larigauderie, kersvers eredoctor van de UHasselt en topvrouw van het IPBES, de internationale denktank rond biodiversiteit. “De landbouw is oorzaak nummer 1 van de vernietiging van biodiversiteit”, zegt Larigauderie.