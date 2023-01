PSV in crisis na nederlaag tegen degradatiekandidaat Emmen, Bakayoko krijgt kans, maar overtuigt niet

Gelukkig nieuwjaar zeggen ze dan. PSV kon slechts één van zijn vijf competitiematchen in 2023 winnen en leed nu een nederlaag tegen FC Emmen, pas vijftiende in de Eredivisie.

LEES OOK. Arsenal en Chelsea denken aan Rode Duivel Amadou Onana

Omdat omdat Luuk de Jong een hoofdwonde had opgelopen kreeg onze landgenoot Johan Bakayoko voor het eerst sinds september nog eens in de basis van trainer Ruud van Nistelrooy, maar de jonge vleugelspeler maakte geen goede beurt.

Emmen kon veel te comfortabel voetballen en kwam na 24 minuten op voorsprong via Lucas Bernadou.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

PSV had kansen via Xavi Simons en Bakayoko, maar nog in de eerste helft incasseerde PSV een tweede klap. Mauro Junior, die na maandenlang blessureleed zijn rentree in de basis maakte, kreeg rood voor een domme en schandalige overtreding op Rui Mendes. Mendes moest afgevoerd worden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bakayoko werd in de 45ste minuut vervangen, net na de rode kaart voor Mauro Junior. Yorbe Vertessen mocht in de 89ste minuut nog komen opdraven. Voor Emmen maakte verdediger Mohamed Bouchouari de negentg minuten vol.

PSV slaagde er niet meer in doelman Mickey van der Hart echt te bedreigen. De Eindhovenaren staan derde in de Eredivisie na Feyenoord en AZ, maar hebben een match meer gespeeld dan de concurrentie en kunnen straks flink terugvallen in de stand.