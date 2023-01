Benelux Tour komt naar Limburg: Beringen en Peer gaststad

In 2022 ging de enige World Tour-rittenkoers van België en Nederland niet door omwille van de overvolle wielerkalender. Dit jaar komt de Benelux Tour er wel. “We zijn met plezier ingegaan op het voorstel van Golazo om gaststad te zijn voor een aankomst in de Benelux Tour”, vertelt Peers burgemeester Steven Matheï. “We hopen op een koninklijke spurt op de Steenweg Wijchmaal.”

“Het is niet de eerste keer dat het profpeloton naar Peer komt. Dertig jaar geleden vond het BK op de weg plaats in Peer. De titel ging toen naar Johan Museeuw. Verder stonden er liefst 42 edities van de Nacht van Peer op de kalender, een na-Tourcriterium dat heel wat toppers en kampioenen naar onze stad bracht.” De stad Peer zet voor de organisatie van de ritaankomst een samenwerking op met de Peerse wielertoeristenclubs.

Ook in Beringen zijn ze tevreden met de passage van de Benelux Tour. Burgemeester Thomas Vints (cd&v) is blij dat de stad gastheer is voor de start van de rit naar Peer. “We hadden in het verleden al een paar keer een aankomst. Nu zullen we kunnen genieten van de ploegenvoorstelling met al de renners op het podium en zullen we ze in actie zien op een plaatselijke ronde.”

Ook de slotetappe zou over Limburgs grondgebied trekken. Op zondag 27 augustus wordt de opvolger van Sonny Colbrelli wellicht op het podium geroepen in finishplaats Bilzen. Riemst zou dan het decor vormen voor de startplaats.