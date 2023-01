Jumbo-Visma achterna: Ook Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel eten voortaan wat de app schaft

Wout van Aert had er al één bij Jumbo-Visma, nu doet ook Mathieu van der Poel mee: ook Alpecin-Deceuninck gebruikt dit seizoen een eigen voedingsapp, die voor elke renner een ‘gepersonaliseerd bord’ samenstelt. Tot acht keer per dag als het moet. Niet bedoeld om te vermageren, wel om gezonder en zonder keuzestress te eten. “We zien renners echt twijfelen aan het buffet: ‘Nog een schep erbij of niet?’ Dat probleem willen we wegnemen.”