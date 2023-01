Nog een grotere jackpot voor Westerlo: Burnley betaalt 11 miljoen (!) plus bonussen voor Lyle Foster

De overgang van Westerlo-aanvaller Lyle Foster (22) naar Burnley is zo goed als rond. De clubs vonden een akkoord over een transfer van de Zuid-Afrikaanse aanvaller en de medische tests staan vandaag gepland. De cijfers? Die zijn om van te duizelen.

Westerlo vangt de jackpot, dat was al geweten. Maar het bedrag is nog hoger opgelopen dan verwacht. Na lange onderhandelingen – de Engelse tweedeklasser was al sinds vorige maand met de Kempenaars in gesprek – is er nu afgeklopt op een transfersom van 11 miljoen euro, die met bonussen nog kan oplopen tot 14 miljoen.

Voor de duidelijkheid: dat wil niet zeggen dat er 11 miljoen op de rekening van Westerlo komt. Vitoria Guimaraes, de ex-club van Foster, dwong destijds immers een doorverkooppercentage van 15 procent af en ontvangt zo nog meer dan 1 miljoen voor de spits. Maar dan nog blijft er dus een enorme som over en de bonussen zijn bovendien haalbaar. Als Burnley promoveert – en dat gebeurt vrijwel zeker, met achttien punten voorsprong op het nummer drie – krijgen ze in ’t Kuipje al 1 miljoen bonus. De overige 2 miljoen is afhankelijk van zijn prestaties.

Foster scoorde dit seizoen acht keer voor Westerlo. — © Isosport

Westerlo is straks dus sowieso een dikke 10 miljoen rijker. Dat is ook waar vicevoorzitter Hasan Cetinkaya, die de sportieve touwtjes in handen heeft, aanvankelijk op rekende. Foster – dit seizoen goed voor acht goals – laten vertrekken was niet ideaal, maar hem houden was onrealistisch. Burnley duwde zo hard door om hem nu al binnen te halen, ook om hem al te laten acclimatiseren met oog op volgend seizoen in de Premier League. Vincent Kompany kwam vorige week niet voor niks nog een kijkje nemen tegen Genk. Cetinkaya mag dus trots zijn op deze uitgaande transfer, die in de Kempen alle records breekt. En wie weet komt er op termijn nog meer uit de bus. Dit keer is het Westerlo dat nog 15 procent op de doorverkoop bedong. Als hij in de toekomst een nieuwe toptransfer maakt, passeert het opnieuw langs de kassa.