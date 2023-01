Opvallende werkneemster van geldtransportbedrijf die met miljoen euro verdween, is opgepakt

Mirnesa S., koerier bij een Duits geldtransportbedrijf, is maandagavond opgepakt op de luchthaven van Stuttgart. De vrouw, met een voorliefde voor tatoeages en luxeartikelen, verdween drie maanden geleden met een tas vol eurobiljetten, meer dan een miljoen euro in het totaal.

Het kon een scenario zijn voor een misdaadfilm. Mirnesa S., alias Miki, werd geboren in Bosnië-Herzegovina en werkte jaren als serveerster. Een opvallende figuur met opgespoten lippen, veel tatoeages en een voorliefde voor luxeartikelen. Een Rolex aan de pols, een Louis Vuitton-handtas in de hand. Wellicht volstond haar loon in de horeca niet meer om al die luxe te betalen. Dus solliciteerde ze bij een geldtransportbedrijf in Stuttgart, waar ze meer kon verdienen. Met haar blanco strafblad kon ze er snel aan de slag.

Het bedrijf was best tevreden over haar. Tot de 42-jarige vrouw in oktober plots verdween. Even werd gevreesd voor een ontvoering, want de geldwagen was leeg. Maar op beelden van bewakingscamera’s was duidelijk te zien dat de vrouw zelf de benen had genomen. Met een tas vol euro’s. Meer dan een miljoen euro in totaal.

Wat is er met geld gebeurd?

Een opsporingsbericht, voor de feestdagen, leverde niets op. Maar nu heeft de vrouw zichzelf aangegeven. Ze landde maandagavond op de luchthaven van Stuttgart en is aangehouden.

Wat er met het geld is gebeurd, is niet duidelijk. De Duitse politie beperkte zich dinsdag tot: “Het onderzoek naar wat er met het geld is gebeurd en waar het nu zou kunnen zijn, is volop bezig.”