CEO Gauthier Ganaye gelooft nog in de redding, ondanks sportieve malaise bij KVO: “Thalhammer blijft tot het einde van het seizoen trainer”

Sinds Dominik Thalhammer bij KV Oostende de trainersstaf overnam van Yves Vanderhaeghe pakten de Kustboys amper 3 op 21 en zakten ze van de veertiende naar de zeventiende plaats. CEO Gauthier Ganaye mag zijn beslissing dus komen uitleggen. “Ik was een tijdje tevreden over het werk van Vanderhaeghe, maar op een bepaald moment heb ik beslist dat we met Dominik meer kans zouden hebben op het behoud.”