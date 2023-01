De ‘koorddanser’ tussen Oekraïne en Rusland: hoe Turks president Erdogan zijn eigen koers vaart

De toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO moet de koelkast in. Best tot na de Turkse verkiezingen in mei, vindt men in Helsinki. Gas kopen in Rusland, wapens leveren aan Oekraïne, en toch met de beide landen op goede voet staan, je moet het maar kunnen. President Erdogan speelt een vreemde rol in de oorlog in Oekraïne. En bij al wat hij doet en zegt, primeert zijn persoonlijke agenda.