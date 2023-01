Arbeiders op boorplatform tonen wat gebeurt wanneer ze etensresten in zee gooien: “En daarom springen we nooit in het water”

Arbeiders op een boorplatform verrichten zwaar werk in vaak barre omstandigheden, ver weg van huis. Maar een verkwikkende duik in zee zit er voor hen niet in, al is het water nog zo kalm en blauw. Dat blijkt uit beelden van opzichter Steward Phillips die intussen al miljoenen keren bekeken zijn. Zodra de man etensresten in het water gooit, duiken tientallen hongerige haaien op. “En daarom springen we nooit in het water”, klinkt het. “Zelfs niet als laatste redmiddel.”