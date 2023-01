Vandaag is er enkel de app 4411, maar vanaf april komen er vijf apps bij in Hasselt. — © Sven Dillen

Hasselt

Wie in Hasselt langs de straat parkeert, kan momenteel betalen via de betaalautomaten of met de app 4411. Vanaf april komen er vijf nieuwe parkeerapps bij. Nu wordt 1 op de 3 parkeerbeurten via de app betaald.