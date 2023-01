Leistner mist wellicht ook duel tegen OHL, Konaté traint individueel

Na een vrije dag op maandag bliezen de Kanaries dinsdag opnieuw verzamelen op het Truiense oefencomplex, waar de voorbereiding op het duel tegen OH Leuven werd ingezet. Dat gebeurde zonder Toni Leistner.

De Duitse aanvoerder van STVV herstelt van een achillespeesblessure die hem al een tijdje parten speelt en hem zondag tegen AA Gent aan de kant hield. Wellicht komt ook de partij van zaterdag tegen OH Leuven nog te vroeg voor Leistner. Dat geldt ook voor Mory Konaté. De Guineeër die revalideert van een spierblessure hield het dinsdag bij individueel werk. Shinji Kagawa trainde wel probleemloos mee met de groep. Woensdag oefenen de Kanaries twee keer: in de voor -en in de namiddag.